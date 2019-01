Un cuoco di 35 anni, A.F., è stato trovato morto la scorsa notte nell'albergo in cui lavorava. Il corpo era ai piedi di una scala, da cui il giovane è forse precipitato. I carabinieri però non tralasciano alcuna ipotesi e hanno chiesto al magistrato, come poi avvenuto, di disporre l'autopsia. © RIPRODUZIONE RISERVATA