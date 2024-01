Un’auto a tutta velocità sulla riviera provoca un frontale, paura e feriti

Un drammatico incidente stradale con tre vetture coinvolte ha scosso ieri, intorno alle 19, il tranquillo sabato sera dell’Epifania in centro a Pescara. Chi ha assistito alla scena parla senza mezzi termini di tragedia sfiorata, sempre che i feriti portati in ospedale, uno dei quali in codice rosso per un politrauma, riusciranno a scamparla. Sul posto sono intervenute due ambulanze, una medicalizzata del 118 e un’altra della Croce rossa. La centrale operativa dei soccorsi ha allertato polizia e carabinieri ed anche i vigili del fuoco, intervenuti per estrarre dalle lamiere una persona che era rimasta incastrata. Sul posto per i rilievi gli uomini della Polizia locale coordinati dal comandante Danilo Palestini.

Sconvolgente la descrizione di quanto accaduto da parte dei testimoni che a quell’ora affollavano il lungomare nord. Teatro dell’incidente il tratto antistante lo stabilimento Plinius, dove la riviera s’incrocia con via Isonzo. «Ho visto una macchina sfrecciare a folle velocità verso nord e pochi secondi più tardi ho sentito un botto terribile. Ho capito che quella vettura aveva provocato un frontale e ho temuto per la vita di chi si trovava a bordo delle auto coinvolte» ha raccontato un medico incredulo e sotto choc. Un’angoscia condivisa dagli altri passanti. In un attimo il traffico si è paralizzato e solo grazie all’intervento della Polizia locale sono state attivate le deviazioni su viale Kennedy per smaltire gli incolonnamenti.

In mezzo alla riviera sono rimaste tre vetture: un’Alfa Romeo bianca con la parte anteriore sventrata e il cofano scoperchiato. Una Fiat Seicento che si è accartocciata nel violento impatto con l’Alfa Romeo e con gli pneumatici letteralmente esplosi; una Renault Kadjar azzurra, rimasta danneggiata dall’urto di rimbalzo con la Seicento in modo apparentemente meno grave. Si è temuto il peggio per l’uomo a bordo dell’utilitaria, mentre ci si interroga sul perché l’auto che ha provocato l’incidente avesse affrontato la riviera ad altissima velocità, stando almeno al racconto dei testimoni. Da valutare se l’automobilista al volante avesse assunto alcol o droga. La riviera nel frattempo si è riempita di curiosi, sono stati girati video e scattate foto dell’incidente. La strada è stata chiusa all’altezza di via Ragazzi del ‘99 a viale Muzii e le operazioni di soccorso, come i rilievi, sono andati avanti per tutta la serata.

