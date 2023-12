Risse, furti, inseguimenti da Far West: controlli e raffica di denunce dei carabinieri

Natale sicuro in provincia di Teramo grazie ai controlli delle forze dell'ordine. I carabinieri di Teramo, con le altre forze di polizia ,hanno assicurato sicurezza durante le festività a fronte di piccole e grandi chiamare d'allarme giunte al 112: si tratta di presenza di ladri in azione nelle case quando gli inquilini sono fuori per le feste, raggiri, risse, ma anche ebbrezza al volante, togliere la patente a un ubriaco alla guida equivale a prevenire un incidente stradale.

I controlli proseguiranno fino all'Epifania. Vie dello shopping, mercatini rionali, centri commerciali, chiese, siti culturali e locali d’intrattenimento, ma anche stazioni ferroviarie, fermate degli autobus e in generale a tutti quei punti nevralgici a maggiore affluenza di residenti e turisti, saranno “sorvegliati speciali” fino alla fine delle feste.

I dispositivi messi in atto nei centri storici dei centri maggiori della provincia hanno ricalcato quelli degli anni precedenti e sono stati potenziati dal punto di vista del numerico dei militari impiegati. Pattuglie a piedi, pattuglie a cavallo, militari a bordo di autoradio e in abiti civili hanno sorvegliato i Comuni, in costante collegamento con le centrali operative, che hanno coordinato il dispiegamento di forze. Un’attenzione particolare è stata rivolta alle fasce di popolazione vulnerabili nei periodi di festa, durante i quali aumentano le truffe e i raggiri, ma anche il senso di solitudine e il bisogno di essere ascoltati. Oltre all’Arma territoriale sono già scesi in campo i comparti di specialità dei carabinieri quali il Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Pescara, il Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dell’Aquila, I carabinieri forestali del Gruppo di Teramo, il Reparto Carabinieri Parco del Gran Sasso e Monti della Laga e infine il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Teramo al fine di effettuare controlli a 360 gradi.

Nel corso delle feste di Natale, ad Alba Adriatica sono state denunciate dai carabinieri, due persone per furto. I ladri, approfittando della distrazione di una donna che faceva la spesa in un centro commerciale, hanno preso la sua borsetta e con le carte elettroniche sono riusciti a prelevare 600 euro. A Tortoreto i militari della locale stazione hanno individuato tre giovani cercavano di introdursi in una abitazione.

Quando si sono visti scoperti si sono allontanati a grande velocità per le vie cittadine, sono stati inseguiti ma poi la pattiglia dell'Arma ha desistito, l'inseguimento era molto pericoloso per l'incolumità dei passati visto che l'auto con i tre a bordo sfrecciava a folle velocità. Uno dei tre è stato riconosciuto dai militari perché già dedito ai furti. Sono in corso gli accertamenti per risalire agli altri due.

A Corropoli i militari della locale Stazione hanno denunciato un uomo per ricettazione. Si tratta del titolare di una ditta per smaltimento di materiale ferroso trovato in possesso di 250 paletti in ferro zincato rubati da una ditta di Ascoli Piceno l'11 dicembre scorso. La refurtiva del valore di oltre 5.000 euro è stata interamente recuperata e restituita al proprietario. A Torricella Sicura i militari della locale stazione hanno denunciato un uomo che agli arresti domiciliari inveiva contro i militari minacciandoli al fine di farli desistere dal controllo dell’abitazione dove stava scontando la misura. A Mosciano Sant’Angelo e Giulianova i carabinieri delle rispettive stazioni hanno deferito due persone che, pur essendo destinatari di fogli di via dai rispettivi Comuni, avevano infranto il divieto.

A Cellino Attanasio i carabinieri della locale stazione hanno sorpreso un uomo a bordo della propria auto che era stata posta precedentemente sotto sequestro per guida senza patente e affidata a lui in custodia. L'uomo è stato segnalato per violazioni inerenti i doveri di custodia e nuovamente per guida senza patente. L’auto rimessa in sequestro presso un deposito autorizzato.

A Teramo e a San’Egidio alla Vibrata i carabinieri sono intervenuti per la segnalazione di due risse. Nel capoluogo è arrivata una segnalazione al 112 per una scazzottata in piazza Garibaldi, i carabinieri giunti sul posto hanno trovato un tunisino con ferite al volto, è stato condotto in ospedale per essere sottoposto a cure. Dai primi accertamenti sembra che alla rissa avessero preso parte sei persone: sono in corso accertamenti per identificarli. A Sant’Egidio alla Vibrata a causa di problemi sulla viabilità stradale è avvenuta una rissa tra tre o più persone, alcune non ancora identificate. Una persona estranea al contesto era intervenuta per sedare la lite e ha riportato lesioni fortunatamente non gravi.

Nel corso dei controlli sulla circolazione stradale 6 persone sono state fermate mentre alla guida delle loro auto avevano un tasso alcolemico superiore al consentito e altri due conducenti sono stati sorpresi alla guida dopo aver fatto uso di stupefacenti: per tutti è scattato il ritiro della patente di guida.