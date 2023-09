Spacciava in bicicletta, preso pusher di 17 anni. Nascondeva la droga nella testata del letto

Da Montesilvano si spostava a Pescara in bicicletta: zona centrale, dove ai ragazzi si vende meglio. E il guadagno c’era, visto che quando è stato fermato dagli agenti della squadra volante, coordinati dal dirigente Pierpaolo Varrasso, addosso aveva più di duecento euro in contanti, 205 per l’esattezza, in banconote di vario taglio. Che a diciassette anni non sono tutto sommato poca cosa. Insieme ai soldi in un borsello aveva anche un bilancino di precisione, con il quale in genere non si va a passeggio e 45 grammi di hashish. I poliziotti lo hanno sorpreso al parco Florida: quando ha visto le pattuglie varcare il cancello il ragazzo, che era in sella alla bicicletta, ha accelerato la pedalata, cercando di tagliare la corda. Il risultato è stato quello di attirare maggiormente l’attenzione e gli agenti lo hanno fermato.

Per due volte ha provato a scappare ma, alla fine, non è riuscito a sfuggire ai controlli.

Sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso di soldi e droga: l’hashish era già pronto per essere venduto. Così gli agenti hanno deciso di procedere anche a perquisizione domiciliare. E’ stato chiesto l’aiuto delle unità cinofile che, nella camera da letto del ragazzo, nascosta all’interno dell’imbottitura della testiera del letto hanno trovato anche altra droga: un panetto di hashish del peso di circa cento grammi. Il diciassettenne è stato quindi arrestato e posto a disposizione della competente autorità giudiziaria, che ha disposto il collocamento del minore in un centro di prima accoglienza.