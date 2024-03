Lunedì 25 Marzo 2024, 10:50 - Ultimo aggiornamento: 10:52

Aveva attraversato con un atteggiamento indifferente le corsie di un supermercato nel centro di Pescara, curiosando tra la merce esposta. In realtà, pensando di non essere notato, aveva imboscato un po’ di merce nascondendola sotto il giaccone e nelle tasche. Poi stava tentando di avviarsi verso l’uscita. È stato fermato dal personale, che lo teneva d’occhio da un po’: uno dei dipendenti gli ha chiesto di restituire la roba che aveva sottratto e di allontanarsi. Era un orario in cui il supermercato non era molto affollato e l’uomo ha deciso di approfittarne: così ha mollato uno spintone alla persona che gli si era parata davanti e si è rapidamente allontanato. Il dipendente lo ha inseguito nell’area parcheggio e lo ha raggiunto, mentre stava salendo sulla bicicletta.

Il ladro ha lasciato cadere il mezzo ed è scappato di corsa. Intanto dall’accoglienza del supermercato il personale aveva chiamato la centrale operativa della questura: una pattuglia della volante, coordinata dal dirigente Pierpaolo Varrasso, è arrivata al supermercato, ha ricostruito la dinamica dell’evento e ha acquisito le testimonianze del personale, con una precisa descrizione dell’uomo. Nella tarda mattinata di ieri gli agenti in servizio di controllo hanno individuato l’uomo, che stava camminando lungo via del Circuito lo hanno controllato e lo hanno trovato senza documenti. Ma la descrizione corrispondeva perfettamente a quella dei testimoni e ad altri elementi acquisiti, come le riprese delle telecamere di videosorveglianza. Negli uffici della questura è stata effettuata l’identificazione e l’uomo è risultato essere un quarantaquattrenne che vive a Pescara. Al termine degli accertamenti, utili anche a ricostruire l’identità, è scattata la denuncia con l’accusa di rapina impropria.