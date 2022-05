Cade dal monopattino: ragazza di Pescara ferita sulla via Verde dei Trabocchi

Una ragazza di Pescara, B.P., 24 anni, è rimasta ferita seriamente dopo una caduta dal monopattino sul selciato della pista ciclopedonale Via Verde dei Trabocchi, a San Vito Marina, in provincia di Chieti. L’incidente è avvenuto ieri attorno alle 18. La ragazza, che non indossava il casco, ha riportato un serio trauma cranico ed è stata urgentemente elitrasportata dal 118 all’ospedale di Pescara. È in osservazione per uno stato commotivo, ma le sue condizioni, in attesa di una tac di controllo, sono ritenute confortanti. L’incidente si è verificato vicino alla seconda galleria della via Verde, sotto il promontorio Dannunziano. L’elicottero del 118, subito allertato, è atterrato poco dopo alla stazione ferroviaria di San Vito Marina per la momentanea indisponibilità del campo sportivo. Nella località turistica si invoca anche un eliporto. Sul posto anche la pattuglia della polizia locale di San Vito, coordinata dal comandante Luigi D’Addario, per ricostruire le modalità della brutta caduta.