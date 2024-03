Direttore delle Poste fa il “mammo” per aiutare la moglie collega d’ufficio

Poste Italiane lo ha scelto come papà simbolo, in Abruzzo, della famiglia della SpA e, con la sua immagine, festeggerà a giornata del 19 marzo. Lui è Augusto Pietropaoli, direttore dell’ufficio postale di San Silvestro, frazione di Pescara. Laureato in Economia aziendale, 35 anni, dal 2016 è entrato nell’impresa dal logo gialloblù, una realtà che gli ha cambitato la vita. Qui infatti è cresciuto professionalmente, ha conosciuto la collega Veronica che 4 anni fa è diventata sua moglie e dalla quale ha avuto i piccoli Fabio e Mattia. Per loro è un padre costantemente presente grazie anche a turni di lavoro agevoli. Un esempio di devozione all’azienda ed alla famiglia, con la prospettiva di nuovi traguardi lavorativi, direttamente proporzionali ad un percorso iniziato come promotore finanziario e già arrivato ad una tappa dirigenziale.



Augusto è uno dei 23 papà che in Italia hanno usufruito delle misure previste per le politiche della famiglia, come racconta il dipendente: «Quando è nato il secondogenito Mattia, nel settembre 2022, ho scelto di dividere in due periodi i dieci giorni di congedo previsti, sia per motivi personali che per esigenze lavorative. Ho fatto lo stesso quando, quattro anni e mezzo fa, è nato Fabio. La famiglia è sempre al primo posto ma tengo anche a dare continuità al lavoro». Pietropaoli può prendersi cura dei suoi bimbi ogni giorno grazie all’orario di lavoro che termina alle 14.15: «Operando in un ufficio monoturno - aggiunge - ho il vantaggio di avere del tempo libero quotidianamente e di seguire da vicino la famiglia, posso ad esempio accompagnare in piscina Fabio». Per sua stessa ammissione, lo ha reso un uomo migliore: «Da quando ci sono i piccoli, sono diventato più empatico, la mia capacità di ascolto è migliorata, per chi svolge un servizio alle persone questo è fondamentale. Tornare a casa e trovare Fabio e Mattia mi ricarica, se una giornata è andata storta, loro trasformano positivamente il mio umore.

Sono due metà della mia vita che fanno bene una all’altra».



Augusto Pietropaoli coltiva ambizioni per il suo futuro: «Mi gratifica essere direttore di un ufficio postale, ho compiuto dei passi significativi in questi anni ma, visto che ho un’età abbastanza giovane, posso sperare di proseguire su questa linea e gestire uffici più importanti». In occasione della Festa del Papà, Poste Italiane ha realizzato le cartoline puzzle “Da grande voglio fare il papà” e “Superpapà” oltre a un annullo speciale. Il materiale è disponibile negli uffici postali con sportello filatelico di Pescara Centro, sul sito www.poste.it. o anche nelle sedi di corso Vittorio Emanuele e via Cavour, martedì prossimo.