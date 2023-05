Trova portafoglio con 800 euro e lo restituisce. Il questore: «Quanto successo non è scontato»

Gul, 37 enne pakistano, si è presentato alla polizia per restituire un portafoglio con 800 euro trovato per caso. Gli agenti della questura di Pescara sono stati testimoni di un gesto di grande onestà e senso civico. Nel pomeriggio del 22 maggio, Gul è andato in questura con un suo amico con in mano un portafoglio contenete documenti e contanti per circa 800 euro, raccontando ai poliziotti di averlo trovato poco prima nella centralissima piazza della Rinascita. Tramite i documenti i poliziotti hanno rintracciato la proprietaria del portafoglio alla quale è stato comunicato che poteva ritirarlo compreso di documenti e banconote. La donna, abitante nel Chietino, che non si era ancora accorta dello smarrimento, si è precipitata in questura dove ha voluto assolutamente ricompensare Gul che, incredulo, non voleva accettare nulla.

La donna, insieme a Gul, ha incontrato il questore Luigi Liguori che ha ringraziato l'immigrato per il bel gesto di altruismo: «Quanto accaduto è un gesto per nulla scontato, contraddistinto da un profondo senso civico e da nobiltà d’animo, Gul, malgrado i limitati introiti, non ha avuto dubbi su cosa fosse più giusto fare e si è immediatamente recato in questura per riconsegnare il portafogli». Gul ha ringraziato per la ricompensa e si è commosso per le testimonianze di affetto nei suoi confornti.