Anagni, donna perde il portafogli: lo ritrova il marito

Perdere il portafoglio può essere una seccatura. Non soltanto per quanto riguarda i soldi, ma soprattutto per quanto concerne i documenti, come la patente di guida e la carta d'identità. Documenti che poi, come sanno quelli che hanno avuto un contrattempo del genere, diventa complicato avere in copia.

Iter di cui si può fare a meno se si ha la fortuna di incrociare un cittadino dotato di buona educazione e senso civico, che provveda, una volta trovato il portafogli per caso, a farlo riavere alla persona che l'ha perso. È quello che è capitato qualche giorno fa ad Anagni ad una signora residente nella zona alta della città, nei pressi del parcheggio di San Giorgetto.

A raccontarlo è stato ieri mattina il marito della donna, che aveva perso il portafoglio ("con pochi soldi, ma con tanti documenti" ha detto l'uomo) nei pressi del parcheggio del supermercato della zona. Probabilmente il portafoglio era caduto dalla borsa quando la donna stava per prendere le chiavi dell'automobile al momento di ripartire.



La donna ha scoperto la cosa solo dopo essere rientrata a casa.Quando era sul punto di andare dai carabinieri per sporgere denuncia, l'uomo ha avuto l'idea di ripresentarsi all'ingresso del supermercato. E qui ha avuto la bella sorpresa di ritrovare il portafoglio con tutto al suo posto, soldi e documenti compresi.Un altro cliente del supermercato aveva notato, pochi minuti prima, il portafoglio abbandonato nel piazzale del negozio. L'anonimo benefattore, dopo aver controllato i documenti di identità che erano all'interno, aveva pensato di riconsegnarlo ai dipendenti del supermercato. In modo che potesse essere restituito al legittimo proprietario.«Un atto gentile e purtroppo ormai desueto», ha commentato il marito della signora.