Improvvisa crisi cardiaca: morto a 67 anni Nino D'Annunzio

È morto improvvisamente nella notte, per una crisi cardiaca che non gli ha lasciato scampo, Nino D'Annunzio, imprenditore originario di Montesilvano, ex amministratore pubblico, esponente storico del Partito socialista abruzzese, personaggio molto noto a Pescara e nell'intera area metropolitana. Aveva 67 anni. A trovarlo senza vita ieri mattina è stata la badante dell'anziana madre.

D'Annunzio era stato vice sindaco di Montesilvano e amministratore provinciale. Nel campo degli affari i suoi interessi hanno spaziato falla ristorazione al ciclo dei rifiuti. Lascia la ex compagna Graziella e le figlie Giulia e Gioia. La notizia del decesso si è rapidamente diffusa a Pescara e Montesilvano suscitando commozione e incredulità.