Pescara, morto il giornalista televisivo Renzo Labarile

Morto questa mattina a Pescara, per un malore in casa, il giornalista Lorenzo La Barile. E' stato direttore di Rete 8, su cui attualmente conduceva una trasmissione economica. Professionista di rara capacità e umanità, lascia la moglie, la cantante lirica Aleksandra Lasic.



Labarile era originario della Puglia. Dopo aver affinato i ferri del mestiere a Roma, era arrivato in Abruzzo dove si era dedicato subito al giornalismo. Ultimo aggiornamento: 07:44 © RIPRODUZIONE RISERVATA