Morto Giacomo Cascella, storico centralinista del Comune

Per anni è stato la voce del Comune di Pescara. Colui che ogni giorno, per decenni, ha risposto a migliaia di telefonate e richieste, indirizzandole alla fitta schiera tra assessori, sindaci, impiegati e funzionari che si succedevano nelle stanze di quei palazzi di cui conosceva segreti e pubbliche virtù. Perché Giacomo Cascella, storico centralinista di Palazzo di Città, aveva imparato a ricostruire i caratteri e a immaginare i personaggi servendosi solo dell’acume di cui la perdita della vista, che lo aveva colpito dopo il distacco della retina, non lo aveva privato. Se ne è andato a 92 anni, senza che la vecchiaia minasse la lucidità che lo ha accompagnato per una intera vita e che ne faceva l’interlocutore privilegiato di politici e gente comune. Che a lui si rivolgevano per avere una opinione dotta e obiettiva sulle cose del mondo. © RIPRODUZIONE RISERVATA