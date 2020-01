Pescara, muore per improvviso malore ex consigliere comunale

Ultimo aggiornamento: 21:54

Un malore improvviso e si accascia tra le braccia della sorella a soli 34 anni. È scomparso oggi intorno alle 18, nella sua casa alle porte di Abbateggio, Flavio Di Pierdomenico un giovane entusiasta e impegnato nel vivace universo dell’associazionismo del paese e per nove anni consigliere comunale del piccolo borgo ai piedi della Maiella. I medici del 118 di Scafa chiamati per i soccorsi non hanno che potuto che constatarne il decesso avvenuto con ogni probabilità per arresto cardiaco. Flavio Di Pierdomenico lascia la madre Anna e le sorelle Arianna e Giulia, mentre la comunità degli abbateggiani si stringe intorno ai suoi cari.«È scomparsa una giovane vita di 34 anni in una famiglia già provata dal dolore per la mancanza del padre Angelo, detto Fernando, scomparso due anni fa. Un paese in lutto, che solo due giorni fa ha accompagnato Luigi Zaminga, scomparso all’età di 66 anni per un male» scrive il sindaco Gabriele Di Pierdomenico. «Era un ragazzo gioioso e molto legato al paese. Ci mancherà moltissimo», lo ricorda l’ex sindaco Antonio Di Marco, con lui Flavio Di Pierdomenico ha condiviso l’esperienza amministrativa dal 2009 al 2018 e ricoperto la carica di capogruppo dal 2009 al 2014. Il funerale del giovane dal sorriso gentile e dal grande cuore si terrà sabato 11 gennaio alle 10,30 nella chiesa di Abbateggio.