Pescara, ferito grave al maneggio: lo ha morso il suo cavallo

E' stato trovato a terra, insanguinato proprio fuori dal box di un maneggio in cui manteneva il cavallo. A trovarlo è stata la proprietaria della struttura, attirata dal nitrire forte dell'animale. La donna sapeva che nel maneggio era rimasto un solo cliente per quello si è subito insospettita. L'uomo, un 62enne di Cepagatti era in condizioni gravi. I fatti si sono verificati al maneggio Asd Santa Felicita in via Profeta a Cepagatti.

Immediatamente la donna ha dato l'allarme: la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza medicalizzata e l'elicottero. Sul posto anche i carabinieri della stazione coordinati dal tenente Giovanni Rolando. Dai primi accertamenti che l'uomo sarebbe stato morso al braccio e alla base del collo dal suo stesso cavallo. Il 62enne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Chieti dove è adesso ricoverato in terapia intensiva in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita. Il cavallo, che si chiama Eliseo è un animale di razza mediorientale, è regolarmente microcippato e assicurato e finora non avrebbe creato problemi.