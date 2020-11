Incidente dopo il coprifuoco, automobilista ferito ora rischia la multa

Nonostante il coprifuoco alle 22, di tanto in tanto continuano a registrarsi incidenti anche piuttosto seri. Sabato sera, uno da brividi si è verificato in zona Madonnina, in via Paolucci, a Pescara. Per cause in corso di accertamento, un uomo di 30 anni, in curva ha perso il controllo della sua auto, una Smart, e si è ribaltato, andando a finire dentro un'area di servizio. Soltanto per un miracolo, non ha preso le colonnine del distributore di benzina. Lanciato l'allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco per estrarlo dalla macchina e gli agenti della polizia municipale per i rilievi e le indagini. L'incidente è accaduto attorno alle 22.30.

Stando ad una prima ricostruzione, stava percorrendo lungomare Matteotti in direzione nord-sud quando all'altezza della Madonnina ha perso il controllo e si ribaltato. Da quanto emerso sino ad ora, avrebbe fatto tutto da solo. Non ci sono altri mezzi coinvolti. Per questo, per capire cosa sia accaduto, fra le altre cose, è stato richiesto all'ospedale l'esame etilometrico. Ospedale in cui si trova ricoverato per un trauma cranico e alcune fratture. Fortunatamente nulla di grave. L'uomo rischia ora però anche una sanzione per il mancato rispetto delle norme anti Covid. Al momento in cui si è verificato l'incidente, doveva essere infatti già a casa a meno a che non circolasse per motivi di lavoro, salute o per altre necessità impellenti. Anche su questo sono in corso adesso accertamenti da parte della municipale.

