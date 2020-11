Covid, lunedì riapre il Coc del Comune di Pescara

Da lunedì torna operativo il Coc (Centro operativo comunale) di Pescara al Museo Vittoria Colonna in via Gramsci. Lo stabilisce un'ordinanza firmata dal sindaco Carlo Masci, con l’obiettivo di assicurare, nell’ambito del territorio del Comune di Pescara, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione in questa fase di recrudescenza della pandemia da Covid - 19. Finalità principale del Centro Operativo comunale, come già nella prima fase dell’epidemìa, è quello dell’attuazione delle misure urgenti atte a favorire il contenimento e il contrasto al diffondersi del virus. Alla luce dei dati in costante aggiornamento sull’andamento statistico del numero di persone risultate positive in Abruzzo e nel territorio della Asl di Pescara, il sindaco Carlo Masci ha quindi deciso - in accordo con l’assessore Eugenio Seccia e con la direzione della Protezione Civile la riapertura del Coc. «La situazione attuale impone l’attivazione e l’utilizzo di tutte le risorse a nostra disposizione - ha detto il primo cittadino Carlo Masci - Ringrazio fin da ora tutti gli operatori delle associazioni e gli addetti della Protezione Civile per ciò che fanno e che faranno. Sulla loro abnegazione non ho dubbi, avendone già dato prova nei mesi scorsi». Le attività emergenziali sanitarie saranno indirizzate al Suem 118 che sarà presente all’interno del Centro Operativo Comunale con un operatore ‪dalle 8 alle 14‬ e ‪dalle 14 alle 20 nella Centrale Operativa del 118. Le attività di raccolta rifiuti per i positivi Covid, saranno indirizzate al personale incaricato di Ambiente Spa, reperibile nelle ore diurne dalle 8‬ ‪alle 14

