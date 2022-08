Cavallo al galoppo lungo l'asse attrezzato: paura tra gli automobilisti

Un cavallo al galoppo sull' asse attrezzato in zona Torri Camuzzi, a Pescara. Ieri mattina la polizia stradale è dovuta intervenire, dopo la segnalazione di alcuni automobilisti per un cavallo che galoppava lungo l' asse attrezzato. L'animale era stato notato prima nella zona dello stabilimento Fater, poi con molta probabilità è entrato sulla strada a scorrimento veloce dalla rampa di via Raiale. Per fermarlo è stato necessario l'intervento di due pattuglie della squadra volante e l'aiuto di alcuni automobilisti. Solo un'auto ha riportato lievi danni. Una volta recuperato il cavallo è stato restituito al proprietario.