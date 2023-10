Shopping gratis in negozio: ventenne bloccata e denunciata per furto di jeans

Si era liberata facilmente delle placche antitaccheggio applicate sui jeans ed era convinta quindi di riuscire ad oltrepassare la barriera delle casse senza far scattare gli allarmi sonori. Ma non è stato così. Non è riuscita ad allontanarsi dal negozio Oviesse sito all’interno del centro commerciale Arca di Spoltore, in provincia di Pescara, una ragazza di vent’anni, di origine straniera, che voleva portarsi a casa due paia di jeans senza sborsare sopra neanche un centesimo. Si era mossa all’interno del negozio con disinvoltura, aveva guardato i capi in esposizione e alla fine aveva scelto quelli che le interessavano. Due comodi jeans, appunto, del valore di circa quaranta euro l’uno. Quindi si era data da fare per eliminare i primi ostacoli, le placche antitaccheggio, appunto, che aveva lasciato appoggiate in mezzo ad altri capi. Poi si era diretta con sicurezza verso l’uscita: ma quando ormai era sicura di averla fatta franca è stata bloccata dal personale dell’esercizio commerciale. I dipendenti Oviesse hanno chiamato i carabinieri e una pattuglia, coordinata dal capitano Giovanni Rolando, è arrivata immediatamente al centro commerciale. La ragazza è stata identificata, i pantaloni sono stati recuperati e restituiti al direttore della struttura.