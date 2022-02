Esplosione in casa, geometra perde una mano: è grave in ospedale a Pescara

Dramma nel Pescarese: M.D.T., un geometra di Spoltore, è rimasto gravemente ferito nell'esplosione avvenuta oggi pomeriggio all'interno di un'abitazione di Piano d'Orta, frazione di Bolognano. Sul posto per i soccorsi sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri ed equipaggi del 118; il ferito, che ha perso una mano, è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Pescara. La deflagrazione si è verificata, per cause da accertare, all'interno di una ex casa popolare che l'uomo occupava saltuariamente. Non è chiaro se il ferito fosse intento in lavori di manutenzione; nell'alloggio non sarebbero state trovate bombole di gas. Sul posto anche il sindaco Guido Di Bartolomeo che si è preoccupato di mettere in sicurezza gli abitanti delle case vicine.