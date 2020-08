Pescara, bloccata la droga per la movida: un arresto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione della Guardia di Finanza di Pescara, a contrasto dello spaccio e del traffico di sostanze stupefacenti nel capoluogo adriatico, a tutela soprattutto dei giovani nel corso della stagione estiva.In particolare i finanzieri, nel corso dei consueti servizi di pattugliamento e perlustrazione nelle aree cittadine più sensibili ed a rischio, hanno sottoposto a controllo un cittadino italiano 22 enne, residente a Pescara, trovato in possesso di circa un chilo e mezzo di hashish, suddiviso e confezionato in quattordici “panetti”, ognuno del peso di più di 100 grammi. La droga, di ottima qualità proveniente dalla Spagna e destinata al consumo nel capoluogo adriatico, avrebbe fruttato agli spacciatori al minuto, più di 15.000,00 Euro.L’uomo è stato tratto in arresto e posto agli arresti domiciliari presso il luogo di residenza, in attesa delle determinazioni della competente Autorità Giudiziaria.