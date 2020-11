Pescara, blitz della Polizia nel quartiere in degrado di Rancitelli: preso rom con la cocaina

Nuovo blitz delle forze dell'ordine a Pescara, nel quartiere degradato di Rancitelli. Ieri pomeriggio, la Polizia di Stato, con il contributo delle Unità Cinofile antidroga e anti esplosivo, hanno passato al setaccio la zona. Tra i risultati di rilievo, l’arresto di via Lago di Capestrano di S.S., di anni 41 appartenente ad una famiglia Rom del posto, sorpresa a spacciare droga e trovata in possesso di grammi 4.70 di cocaina.

Inoltre, è stato controllato un bar del quartiere al cui interno sono state identificate diverse persone con precedenti di Polizia: tra loro un uomo della zona sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di P.S. ed un altro destinatario dell’avviso orale. Entrambe le misure di prevenzione impongono di non frequentare persone con precedenti e di non recarsi in luoghi di ritrovo dei medesimi; pertanto i due sono stati denunciati per la violazione delle prescrizioni.

