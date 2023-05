Pescara, bambina di 13 anni precipita dalla finestra della scuola: è in codice rosso. Ipotesi incidente o gesto volontario

Una bambina di 13 anni è precipitata da una finestra della scuola 11 Febbraio '44 di via strada Colle

Pineta, zona periferica di Pescara. L'alunna è ferita, le sue condizioni sarebbero gravi. La bambina è stata soccorsa e stabilizzata sul posto dal medico del 118, poi portata in ospedale in codice rosso e ricoverata al Santo Spirito di Pescara. Sul posto polizia e carabinieri. Ci sono indagini in corso per capire la dinamica. Il fatto è accaduto dopo le 9,20 e la bambina è caduta da una finestra del primo piano, da circa 5 metri di altezza. Gli investigatori al momento non escludono nulla: dalla caduta accidentale a un ipotetico gesto volontario. Al momento sono state escluse momento responsabilità di terzi.