Pescara, bambina di 13 anni cade dalla finestra della scuola

Una bambina di 13 anni è caduta dalla finestra della scuola 11 Febbraio '44 di via strada Colle Pineta a Pescara. Il fatto è accaduto dopo le 9,20 di questa mattina. Sul posto i sanitari del 118 che hanno stabilizzato la piccola e l'hanno trasportata in codice rosso all'ospedale civile. Sul posto polizia e carabinieri per le indagini (video Max Schiazza)