Rogo distrugge l’auto sotto casa: secondo incendio in un anno

E’ di proprietà di un uomo che nel recente passato ha avuto problemi con la giustizia l’auto bruciata nella notte tra mercoledì e giovedì in via Torre Costiera a Città Sant’Angelo, area metropolitana di Pescara. Già un anno fa un’auto di sua proprietà era stata data alle fiamme. Questa volta l’incendio ha danneggiato anche altre due vetture che erano state parcheggiate accanto alla sua. Sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Saranno loro a ricostruire quali sono state le cause dell’incendio.