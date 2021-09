Domenica 26 Settembre 2021, 08:15

Ancora un incendio di auto a Pescara, questa volta ai Colli Tre i mezzi coinvolti: le indagini sarebbero partite da una Porsche Cayenne parcheggiata in un'area a bordo strada e si sarebbero poi estese a due camper fermi lì vicino. A dare l'allarme sono stati alcuni residenti della zona che intorno alle due di notte sono stati svegliati dal crepitio e da un botto: hanno quindi avvertito i vigili del fuoco che immediatamente si sono recati sul posto.

C'è voluto tempo per spegnere gli incendi e per mettere in sicurezza i mezzi, praticamente distrutti. Sono arrivati anche i carabinieri che, con il coordinamento del capitano Monica Dallari, hanno effettuato i primi rilievi sia sui mezzi danneggiati dalle fiamme che nelle immediate vicinanze dell'area in cui si è sviluppato l'incendio. Secondo le primissime informazioni non sarebbero stati trovati elementi che facciano ipotizzare il dolo, ma è una pista che gli investigatori non trascurano alcuna ipotesi. Anche perché dall'inizio di settembre questo è il terzo incendio che distrugge auto di lusso, il quinto se si tengono in considerazione un furgone in zona Ferro di cavallo e un'altra auto in via Pian delle Mele negli ultimi giorni di agosto.