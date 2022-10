Anziano cade nel lago Pucci di Scafa, si tuffa il badante ma solo un pescatore riesce a portarlo a riva

Doveva essere una mattinata tranquilla, in un luogo dove il silenzio e la calma sono di casa e invece ha rischiato di annegare G.F., settantaquattrenne di Chieti caduto ieri nelle acque del lago Pucci a Scafa, in provincia di Pescara, e salvato da un pescatore, dopo che anche un’altra persona si era gettata in acqua per soccorrerlo. L’uomo, in condizioni gravi, è ricoverato all’ospedale di Pescara dove è stato trasportato dal 118 dopo i ripetuti tentativi di rianimazione. Nella mattinata di ieri, G.F. con seri problemi di deambulazione, accompagnato dal suo badante, aveva deciso di trascorrere alcune ore all’aperto proprio a Scafa, sulle rive del laghetto frequentato dagli amanti della pesca sportiva. Secondo quanto riferito da alcuni presenti; una volta arrivato al Lago Pucci Trout Park, gestito dai fratelli D’Alessandro, insieme al suo badante, il settantaquattrenne di Chieti avrebbe deciso di fare due passi in prossimità della riva, alzandosi all’improvviso e scivolando in acqua.

Picchia la fidanzata e l'amica che tenta di difenderla: arrestato 25enne di Montesilvano

Subito dopo è il suo accompagnatore a gettarsi nel lago nel tentativo di recuperalo, ma senza riuscirci. Infine è un terzo uomo, un pescatore che assiste alla scena, a tuffarsi a riportare a riva G.F. Intanto il proprietario della struttura, che era all’interno del bar, richiamato dalle grida, aveva nel frattempo allertato i medici del 118 che una volta arrivati a Scafa, hanno trovato l’uomo in condizioni critiche e prestato i primi adeguati soccorsi nel tentativo di rianimarlo. Quindi la corsa in ospedale. «Non appena venuto a conoscenza dell’incidente – ha raccontato il sindaco di Scafa Giordano Di Fiore – ho contattato i proprietari della struttura per capire cosa fosse accaduto. L’auspicio è che l’uomo si riprenda presto e che non vi siano conseguenze sul suo stato di salute di per sé già delicato. Si è trattato di una tragica fatalità – ha aggiunto Di Fiore - che ha avuto come teatro un luogo frequentato da tante persone, bambini compresi, e molto amato non solo dai cittadini di Scafa. Inoltre, va detto che si tratta di un lago artificiale per la pesca sportiva con fondali bassi».