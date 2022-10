Picchia la fidanzata e l'amica che tenta di difenderla: arrestato 25enne di Montesilvano

Incontra la fidanzata a Silvi, poi la lite e le botte a lei e all’amica. I carabinieri hanno arrestato A.G., ragazzo di 25 anni di Montesilvano, in provincia di Pescara, che era giunto nella vicina Silvi per incontrarsi con la fidanzata. La ragazza gli ha dato appuntamento per strada e si è presentata con un’amica, ma a un certo punto tra lui e lei è nata una discussione che ha assunto toni sempre più accesi, fino a quando il ragazzo si è scagliato contro la fidanzata colpendola e facendo altrettanto nei confronti dell’amica, che si era mezza in mezzo e stava cercando di difenderla.

Le due donne sono riuscite a divincolarsi e hanno chiamato i carabinieri, che sono arrivati celermente sul posto: le due ragazze sono state inviate a rivolgersi al pronto soccorso dell’ospedale per verificare l’entità delle ferite riportate nella colluttazione, anche perché avevano tentato di difendersi e avevano rossori, piccoli dolori e segni evidenti frutto della colluttazione appena avvenuta. I medici hanno medicato la fidanzata del 25enne, che aveva avuto la peggio, e alla luce del referto medico i carabinieri hanno trasformato il fermo in un arresto. Il giovane è stato arrestato per lesioni aggravate e per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Ancona da chiarire i motivi della lite: le indagini sono in corso