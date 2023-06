Aggredisce in chiesa il sacerdote che non vuole dargli i soldi: arrestato

Aveva preso di mira un sacerdote della chiesa del Sacro Cuore, in pieno centro, a Pescara. Lo tartassava con continue richieste di denaro che nel corso di pochissimo tempo sono diventate sempre più pressanti. Nel pomeriggio di lunedì, per l'ennesima volta, l'uomo si è ripresentato in chiesa e, di fronte alla resistenza del sacerdote lo ha strattonato violentemente. Il sacerdote, anche di fronte all'atteggiamento più che deciso del trentenne romeno, ha continuato a non voler consegnare denaro. Sono continuati i maltrattamenti e le minacce fin quando il sacerdote non ha detto di voler chiamare le forze dell'ordine.

A quel punto l'uomo che, appunto, alle forze dell'ordine è ben conosciuto, si è allontanato di gran corsa. Il religioso, nonostante fosse ormai abituato a ricevere da quell'uomo richieste di soldi due o tre volte alla settimana, di fronte a un evidente aumento dell'aggressività, ha deciso di chiamare la polizia.

Sul poso sono quindi arrivate pattuglie della squadra volante, coordinate dal dirigente Pierpaolo Varrasso e della squadra mobile. Il sacerdote ha immediatamente spiegato la situazione e poi ha detto che il romeno si era allontanato, almeno a quanto aveva potuto rilevare, si era allontanato a piedi. Un rapido controllo nei dintorni e l'uomo è stato arrestato.

Per lui l'accusa è quella di tentata estorsione. È stato quindi condotto in carcere in attesa dell'udienza per la convalida della misura precautelare. Proseguono costante nella zona della stazione centrale e nelle aree limitrofe, i controlli disposti dal questore Luigi Liguori per contrastare furti rapine, estorsioni e spaccio di sostanze stupefacenti. Con particolare attenzione alle persone che avvicinano i cittadini pretendendo denaro, a partire dai posteggiatori abusivi nelle aree di risulta.