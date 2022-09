Muore a 66 anni Fernando D’Annunzio, imprenditore e politico: grande cordoglio a Penne

Fernando D’Annunzio non ce l’ha fatta. Ha lottato contro una grave malattia che ha portato via a 66 anni l’ex presidente del Consiglio comunale di Penne, in provincia di Pescara. È deceduto nella sua abitazione di contrada Arci. Grande cordoglio a Penne e in tutto l’Abruzzo dove era molto conosciuto e stimato. Uomo di sinistra, Fernando D’Annunzio si è sempre contraddistinto per la sua ascesa in Scep. La Scep nata come Società cooperativa elettricisti pennesi a.r.l. ed ora divenuta srl, ha visto Fermando D’Annunzio come fondatore e presidente fino a giugno 2012, ed oggi unico socio amministratore. Era stato anche un sostenitore del Consorzio Rilancio Vestino nato per rispondere alle possibilità concesse dal superbonus.

«Mancherai davvero a tutti caro Fernando», ha scritto sui social Giancarlo Malachi, ex assessore comunale. Era stato un discreto calciatore ed aveva la montagna come passione principale. Spesso era protagonista di escursioni sulle montagne del Gran Sasso. Imprenditore infaticabile e laborioso, si era parlato inizialmente di lui come aspirante sindaco di una coalizione di centrosinistra l’anno scorso a Penne. Messaggi di cordoglio sono stati espressi da amministratori comunali di oggi e del passato. Il funerale avrà luogo oggi alle 16: la cerimonia religiosa sarà celebrata nella chiesa della Madonna del Carmine. Lascia la moglie Franca, i figli Maria Carla, Alice e Pietro Paolo. Si prevede una massiccia affluenza di persone per l’ultimo saluto a Fernando D’Annunzio.