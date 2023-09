Patti Smith, la sacerdotessa del rock al teatro Massimo di Pescara

Il mito del rock, Patti Smith, sarà al Teatro Massimo di Pescara mercoledì 29 Novembre 2023 alle ore 21.00.

La cantante, nata a Chicago e cresciuta nel South Jersey, è emigrata a New York nel 1967. I suoi numerosi successi come interprete, autrice, artista discografica e visiva sono riconosciuti in tutto il mondo.

Because the night, Gloria, People have the power, Dancing Barefoot e Redondo Beach sono solo alcune delle innumerevoli e note canzoni che caratterizzano la grandiosa discografia della cantante. Soprannominata “Sacerdotessa del rock”, Patti Smith si è imposta con forza nel panorama musicale dell’epoca grazie al suo primo album Horses (1972); e ne è rimasta protagonista.

A questo primo successo si sono susseguiti – solo per citarne alcuni – Radio Ethiopia (1976), Easter (1978), nel quale è contenuta un’amatissima collaborazione con un altro grande nome della storia della musica, Bruce Springsteen, Wave (1979), Gone Again (1996), Twelve (2007) – un album di cover di vari artisti come Neil Young, i Nirvana e Stevie Wonder – e Banga (2012).

Icona della musica rock, cantante grintosa e performer gigantesca: Patti Smith ha calcato e dominato i palcoscenici di tutto il mondo in oltre quarant’anni di carriera, segnando musica e generazioni e vantando, per ben quattro volte, una nomina ai Grammy® e ai Golden Globe.