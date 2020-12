Pescara, a passeggio con il cane per spacciare inosservato: sorpreso e arrestato dalla Polizia

La scusa era quella di dover portare a spasso il suo cane, un pastore tedesco, nei fatti incontrava clienti a cui vendere droga, per lo più hashish e marijuana. Dal momento che le uscite con il cane erano frequenti, per non destare sospetti, si cambiava continuamente d'abito. A ogni passeggiata, insomma, un vestito o un accessorio diverso. E alla fine sono stati proprio questi comportamenti ad indurre la polizia di Pescara, che già lo conosceva per precedenti specifici, e dopo aver ricevuto segnalazioni, a vederci chiaro.

Così, due giorni fa, dopo essere stato tenuto d'occhio per un po', è stato fermato, perquisito e arrestato dai poliziotti della squadra mobile. Aveva con sé, oltre mezzo chilo di droga, hashish soprattutto. A finire in manette, L.B., 25enne pescarese, residente in un appartamento in zona ospedale. Gran parte dello stupefacente, suddiviso in panetti e involucri, è stato trovato dagli agenti, coordinati da Dante Cosentino, sotto la sella di uno scooter, parcheggiato in un'area di un condominio vicino casa sua e intestato ad una terza persona.

Giovedì pomeriggio, quando è scattata l'operazione, il giovane con l'immancabile cane al guinzaglio è stato visto uscire di casa e dirigersi verso la pista ciclabile che costeggia il lungofiume. Qui ha incontrato un ragazzo, a cui ha fatto una delle sue consegne. Fermato subito dopo, l'acquirente è stato trovato con due involucri contenenti rispettivamente una trentina di grammi di hashish e un po' di marijuana. Ignaro di avere i poliziotti della sezione antidroga alle costole, il 25enne è quindi rientrato in casa per uscirne dopo un paio d'ore, naturalmente con abiti differenti indosso e un cappello con visiera. Anche stavolta, cane al seguito, per spacciare nei paraggi. Dopo un breve tragitto si è fermato nell'area di un distributore di via del Circuito e ha consegnato ad un cliente un involucro, dentro il quale c'erano due grammi di marijuana.

A questo punto, proprio mentre stava rientrando a casa, è stato bloccato. Nell'abitazione, in un mobile del soggiorno, i poliziotti hanno sequestrato un barattolo con all'interno una ventina di grammi di marijuana e una decina di grammi di hashish. In camera da letto, trovate invece delle chiavi, che si è subito scoperto appartenere allo scooter a cui più volte era stato visto avvicinarsi in maniera sospetta. Nel vano sottosella del mezzo, di fatti c'era mezzo chilo di hashish. Per il ragazzo, è scattato l'arresto in flagranza ed è stato posto ai domiciliari in attesa della convalida.

© RIPRODUZIONE RISERVATA