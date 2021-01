Partorisce nell'ascensore bloccato in ospedale: lei e la neonata, una bimba di circa 3 kg, stanno bene. È accaduto al Renzetti di Lanciano (Chieti) dove la donna è arrivata stamattina con un'ambulanza del 118. Con

lei, nell'ascensore rimasto fermo per circa 15 minuti, c'erano un medico e un'infermiera del pronto soccorso che hanno dato l'allarme.

Covid, partorisce in terapia intensiva e chiede all'infermiera di fare da madrina alla figlia

In breve tempo sono giunti sul posto i Vigili del fuoco che in 10 minuti hanno concluso le operazioni di

sbloccaggio del montacarichi; l'impianto, nel corpo centrale d'ingresso dell'ospedale, altre volte ha avuto analoghi

problemi. Una volta arrivata in sala parto la donna è stata affidata ai medici ostetrici.

Ultimo aggiornamento: 14:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA