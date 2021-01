Madre con il coronavirus, bimbo nasce con anticorpi al Covid: è il secondo caso al mondo

Una donna bulgara di 28 anni ha partorito un bambino con anticorpi al Covid-19. È accaduto nella città di Pazargik (Sud): la donna in gravidanza era ricoverata in ospedale perché affetta dal coronavirus. I medici hanno deciso di praticare un taglio cesareo a causa di modifiche della placenta e rallentamento della crescita del feto causate dal Covid-19. Il test antigenico effettuato in seguito sul neonato ha dimostrato la presenza di anticorpi al Covid nel suo organismo. Il neonato si trova ora in buone condizioni e rimarrà sotto il controllo medico. I media bulgari rilevano che il primo caso nel mondo di un neonato con anticorpi al coronavirus è stato registrato lo scorso novembre a Singapore.

