Palpeggia una paziente durante l'esame medico: infermiere condannato a 5 anni

Violenza sessuale all’ospedale Renzetti di Lanciano: infermiere condannato a 5 anni e 2 mesi di reclusione, 20 mila euro di risarcimento danni alla vittima, inoltre alla sospensione dell’attività professionale per un anno e interdizione perpetua per la tutela e amministrazione di sostegno delle persone. Questa la dura sentenza emessa dal tribunale collegiale, presidente Andrea Belli, giudici a latere Giovanni Nappi e Stefania Cantelmi, nei confronti di A.D.B., 63 anni, di Lanciano, infermiere del reparto di psichiatria del nosocomio frentano.L’uomo venne arrestato il primo settembre del 2016 a seguito di indagini di polizia. Al termine della requisitoria il pm Serena Rossi aveva chiesto 5 anni di pena. Il presunto e sconcertante caso è relativo a un episodio avvenuto il 15 gennaio del 2016 allorquando l’infermiere avrebbe costretto una paziente di 20 anni a subire atti sessuali mentre era ricoverata in reparto e si trovava nel suo letto di degenza. L’accusa della procura dice che l’uomo con la scusa di fare un elettrocardiogramma gli avrebbe messo le mani nelle parti intime, palpato il seno e cercato di baciarla in bocca.