Pota gli ulivi, colpito da infarto: Nicola muore a 71 anni

Malore fatale mentre è al lavoro in campagna: nonostante i rapidi soccorsi Nicola Tacconelli, 71ta di ieri, intorno alle 10.30, in contrada Villa San Nicola di ortona, in provincia di Chieti, in un appezzamento di terreno dell’uomo posto a pochi chilometri dal centro urbano nei pressi del cimitero della contrada. Tacconelli al momento del malore si stava accingendo ad effettuare la potatura degli ulivi ed era su una scala a pioli per poter raggiungere con più facilità i rami più alti. Era salito però solo di pochi gradini, quando si è sentito male è si è accasciato a terra. Tacconelli non era solo al lavoro. A dare l’allarme è stata, infatti, la persona era con lui e che ha chiamato i soccorsi che celeri sono arrivati sul posto.

Subito sul luogo i vigili del fuoco del distaccamento di Ortona che hanno prestato i primi soccorsi praticando anche il massaggio cardiaco rendendosi conto però che non c’era più niente da fare. Poi è giunta l’equipe del 118 che ha proseguito senza successo l’intervento di primo soccorso. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Ortona che hanno effettuato, invece, i rilievi del caso e infine anche gli ispettori dell’Asl. Per l’uomo, purtroppo, non c è stato niente da fare. Da una prima ricostruzione dei fatti sembra che Tacconelli sia morto per un infarto che lo ha colpito in maniera così violenta da non dargli scampo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un malore che è giunto proprio mentre cercava di potare i suoi olivi con l’ausilio di una scala a pioli. È caduto dunque a terra che era già esamine da un’altezza di circa 2 metri. Una volta accertata la natura del decesso, ovvero una morte naturale e non sul lavoro. La salma è stata affidata dagli inquirenti ai familiari che potranno ora far eseguire le esequie e dare cosi l’ultimo saluto. Il funerale è lunedì 5 febbraio nella chiesa di San Gabriele in contrada Fonte Grande