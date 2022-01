Ortona, morto l'avvocato Nuccio Conteddu, oggi il funerale

Si terranno nel pomeriggio di oggi a Ortona le esequie dell'avvocato, Nuccio Conteddu, marito di Anna Rita Guarracino, impegnata da tanto tempo in politica, esponente della Lega, nonché tra i papabili nomi di candidato a sindaco per la coalizione di centro destra alle prossime amministrative di maggio.

Conteddu, 74 anni, si è spento a Milano, nella giornata di lunedì, dove era ricoverato all'ospedale San Raffaele. Era una figura molto nota in città, oltre che per la sua professione di legale, anche per le sue battaglie a difesa dei diritti dei cittadini soprattutto in materia tributaria. Oltre alla moglie, Conteddu lascia la figlia Francesca. L'ultimo saluto all'avvocato si terrà, oggi pomeriggio, alle ore 15.00, nella chiesa di santa Maria di Costantinopoli.