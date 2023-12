La cassa automatica è aperta: finanziere si accorge e salva l'incasso del distributore di benzina

Un finanziere in borghese ha salvato l'incasso di due giornate del distributore Eni di via della Libertà, a Ortona, in provincia di Chieti. A raccontare i fatti è il titolare Francesco Seccia. «Il maresciallo Giuseppe Bisceglie, in forza alla guardia di finanza, mentre la mia attività era chiusa per la pausa pranzo, si è fermato per fare benzina al self service. In quel momento non era in servizio. Non gli è sfuggito però che lo sportello della cassaforte sottostante alla colonnina utilizzata per i pagamenti era accostato e non chiuso. Mi ha contattato rapidamente. La cassaforte per un guasto era rimasta aperta con dentro il denaro che avevo incassato in due giorni, una somma cospicua che ho rischiato di perdere». L'attenzione del maresciallo Bisceglie hanno salvato il titolare da un danno grave ed è per questo che Seccia vuole ringraziare chi gli è stato vicino con garbo in un momento di difficoltà.