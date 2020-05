Ultimo aggiornamento: 19:08

Tornano i matrimoni alUna disposizione straordinaria legata all'emergenzariguarda la deliberazione dellache individua il Castello come luogo comunale adatto per la celebrazione dei, in base alle disposizioni sul distanziamento sociale.Infatti la delibera equipara il Castello Aragonese comein cui si possono svolgere le celebrazioni fino al 31 agosto con la sospensione del pagamento previsto dalle tariffe comunali. Il provvedimento è stato adottato per assicurare il rispetto delleinterpersonale e per ridurre ulteriormente il rischio di contagio, dando la possibilità con la disponibilità del Castello di utilizzare appositi, in considerazione anche dell'inizio della stagione estiva. Si ricorda che per le celebrazioni di matrimoni e unioni civili rimangono valide tutte le disposizioni previste dai dpcm.a anche approvato la delibera con cui si sospende fino al 30 giugno, l'operatività delle strisce bluuna atto che vuole favorire la ripresa delle attività economiche e produttive sul territorio comunale e alleviare gli effetti negativi sull'economia cittadina prodotta dall'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia. «Una decisione che avevamo già anticipato – sottolinea il sindaco– e che oltre ad interessare i parcheggi a pagamento del centro urbano sono estesi sull'intero territorio e in particolare sui parcheggi ai lidi. Un segnale di vicinanza agli operatori economici in questa delicata fase di ripartenza allo scopo di agevolare la cittadinanza e di favorire la ripresa delle attività economiche e turistiche».