Ultimo aggiornamento: 08:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ostracismo dell’a livello economico verso l’Italia in ambito dinon è andato tanto giù. L’Italia è molto delusa dall’opposizione del governo deiall’utilizzo deleuropeo per la crisi delPerò ci sono molti olandesi che amano il Bel Paese, ma ora hanno qualche timore.«Siamo sempre i benvenuti in Italia?».E’ la domanda che da diversi giorni si sente rivolgereuna blogger, giornalista, una “promoter” olandese, definita ormaiper l’Olanda. Bibi Segaar èe dopo 20 anni vissuti adove ha lavorato nella moda e nel mondo del cinema, 11 anni fa si è trasferita vicinodove vive e collabora con suo marito, l'anche nel campo delle ristrutturazioni. «Infatti - spiega Bibi - mi occupo anche di consulenze per olandesi e belgi che intendono acquistare immobili in Abruzzo o avviare attività ricettive, poiché la domanda da parte degli olandesi e belgi perda risistemare è alta e crescente, nonostante il problema».Proprio ieri, peraltro, era previsto il passaggio del(kermesse rimandata probabilmente in autunno), ma Bibi e il(che promuove l’Abruzzo e l’Italia in Olanda con 6mila contatti al giorno) ha organizzato il. Più dinoti e meno noti che hanno qualcosa a che fare con l’Italia, parteciperanno a questa iniziativa e naturalmente Olga Bibi Segaar ha scritto ilper gli olandesi sui luoghi di passaggio del Giro (vecchie foto di edizioni del Giro a Teramo, le miss di Giulianova, il teatro di Ortona, le spiagge di Pescara e Pineto, i Trabocchi, Civitella del Tronto e tanta enogastronomia locale). Questo è il link: https://www.dolcevia.com/nl/italie-reizen/regio/abruzzen/3615-etappe-10-kunst-en-cultuur-in-de-abruzzen. «Rimanendo affascinata da unae ancora poco gettonata dai turisti stranieri promuovo sul web i luoghi, le storie,che tanto piacciono agli olandesi. Basti pensare che una coppia ha voluto sposarsi ae io ho fatto in modo che il loro sogno si avverasse». Bibi si occupa della promozione della nostra regione da anni, (anche leconiando il nomecome terra di confinecon il suo, le fiere e eventi in Olanda, ma organizza anche dei reportage per le riviste olandesi, recentemente anche perla rivista dell’Anwb ().«Da poco tempo - aggiunge Bibi Segaar - collaboro, con miae suo marito italiano, alla gestione, con, del ristoranteProgettato da mio marito architetto, qui si trova anche, con la possibilità di degustare alcuni piatti tipici come lae addirittura le, ma anche leNel ristorante, dove sono esposte ancheaccanto ad oggetti di famiglia, è presente una vetrina con informazioni utili per chi volesse comprare prodotti tipici e ipotesi di soggiorno in Abruzzo, incluse proposte di casali in vendita nelleInsomma la nostra passione va oltre i confini politici ed economici e siamo certi che gli abruzzesi siano felicissimi di ospitare un popolo che ama profondamente le bellezze del nostro Paese».