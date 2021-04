Pinocchio sugli sci, nella finale internazionale terzo posto per Alessandra Di Sabatino

Grandissima prova di Alessandra Di Sabatino (Sci Club Eur) nel Pinocchio sugli Sci – Finale Internazionale.

Il Pinocchio sugli Sci è tra le manifestazioni giovanili più apprezzate e prestigiose del panorama. L'atleta abruzzese di Gagliano Aterno ha centrato il terzo gradino del podio nello Slalom categoria Ragazze Under14. Alessandra era quinta nella prima manche, mentre nella seconda ha fatto registrare il miglior tempo assoluto. Per l'Abruzzo questo è un risultato davvero eccezionale, perché è molto raro che un rappresentante di un comitato del centro Italia riesca ad arrivare così in alto, al cospetto di tanti atleti di comitati alpini e anche di altre nazioni.

APPROFONDIMENTI ABETONE Sci, a 8 anni Ginevra Di Pasquale è oro. Il padre:... ABRUZZO Sport invernali, gare a Campo Felice e a Tarvisio: ecco i risultati

Infatti all'Abetone erano in gara 22 delegazioni straniere provenienti da Albania, Argentina, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Estonia, Hong Kong, Cina, Lituania, Macedonia, Olanda, Polonia, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Romania, San Marino, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Turchia, Ucraina e Ungheria.

A rappresentare l’Italia ci sono i migliori atleti delle Finali Nazionali, categorie U14 e U16. Tra cui, appunto, Alessandra Di Sabatino.

Orgoglioso il presidente del comitato abruzzese della Fisi, Angelo Ciminelli: “Complimenti all'atleta, ai suoi tecnici, alla famiglia che la sostiene e alla dirigenza del suo sci club di appartenenza. E' il risultato-clou di una stagione molto buona per lei in particolare, ma anche per diversi altri atleti della nostra regione che si sono messi in mostra nelle competizioni nazionali. Nonostante tutte le difficoltà, è stato un 2020-21 ricco di belle sorprese per il nostro movimento”.

Nella seconda gara in programma, il Gigante, la Di Sabatino si è piazzata nona, ugualmente un super risultato che testimonia continuità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA