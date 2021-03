Sci, a 8 anni Ginevra Di Pasquale è oro. Il padre: «Caparbia e determinata»

L’Abruzzo dello sci club 3000 Ski Race, con il direttore tecnico, Christian Castellano, e l’allenatore, Manuel Cappelli, trionfa all’Abetone. Medaglia d’oro per Ginevra Di Pasquale, 8 anni, originaria e residente a Pescocostanzo, in provincia dell'Aquila, che conquista il primo posto al Pinocchio sugli sci, categoria baby 1, nella finalissima nazionale all’Abetone. Ginevra è la prima abruzzese in assoluto ad essere inserita nel prestigioso Albo d’Oro Pinocchio, grazie alla vittoria conquista, registrando un tempo record eccezionale.

«L’emozione è tantissima- dice Francesco Di Pasquale, padre della campionessa e direttore della scuola sci Pescocostanzo 3000- da genitore posso dire che è una ragazza caparbia e determinata, quando vuole una cosa fa di tutto per ottenerla. Ringrazio tutto lo staff del 3000 Ski Race, il direttore tecnico, l’allenatore e il Consorzio Skipass Alto Sangro, che ha consentito ai nostri ragazzi di continuare a vivere la montagna, nonostante il difficile periodo, ma nel pieno rispetto delle regole».

