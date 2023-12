Natale, la “Casa illuminata" di Roseto sul ledwall di Times Square a New York

La magia natalizia di Roseto ha oltrepassato l'oceano per illuminare il mega ledwall di Times Square a New York. Un connazionale, mentre immortalava il momento in un video condiviso su vari social network, esclamava: «C'è un tocco di italianità anche in America, sul mega schermo che annuncia gli eventi più significativi al mondo, è comparso anche l'incantevole Casa Illuminata di Roseto».

Quando l'immagine della dimora con la scritta "Italy Rosangeles" ha fatto la sua comparsa, è scaturita un'onda di approvazione, accompagnata da entusiastici "Bellissima" con evidenti sfumature italo-americane. «Certamente non avrei mai immaginato un successo del genere», ha commentato sorpresa Elisabetta D'Eugenio, una delle titolari. Effettivamente, fino ad ora, case così splendidamente illuminate erano un privilegio riservato ai film americani. Ricorda anche un film del 2006 dal titolo "Addobbati per le Feste", con Danny DeVito, che narrava della competizione tra due famiglie nel tentativo di illuminare una casa tanto intensamente da renderla visibile persino dallo spazio. Qui, invece, non siamo negli Stati Uniti, ma a Roseto, o meglio, a Voltarrosto. È qui che, cinque anni fa, ha preso vita (mai termine fu più appropriato) la passione della famiglia D'Eugenio, con il capofamiglia Enzo a piantare il seme di quella che sarebbe diventata una vera e propria tradizione di famiglia.

Le luci aumentano costantemente, anno dopo anno, come un'edera luminosa che si avvinghia alle mura, al tetto, praticamente ovunque ci sia uno spazio.

Questo spazio diventa una luminosa celebrazione della festa più attesa dell'anno. Nel frattempo, la famiglia cresce, e tutti partecipano attivamente, ritrovandosi per celebrare letteralmente l'accensione. La giovane Elisabetta assume il ruolo di "Mamma Natale", distribuendo caramelle insieme all'immancabile Babbo. Sempre più luci e sempre più complimenti per questa affascinante famiglia di Voltarrosto, che con impegno inizia il progetto già da settembre, creando ciò che si profila come il Natale più luminoso d'Abruzzo. Ma ogni sforzo, affermano, svanisce quando si vedono i sorrisi delle persone e i bambini che restano a bocca aperta.

Quest'anno segna il quinto consecutivo dell'iniziativa gratuita, diventata ormai una tappa imperdibile per i turisti durante il periodo natalizio. Fino all'anno scorso, attraeva visitatori da tutta Europa; quest'anno potrebbe anche accogliere ospiti da oltre oceano. Le luci, accese il 2 dicembre, illumineranno l'area fino al 7 gennaio. Per la Befana, il 6 gennaio, è previsto un evento speciale con le Befane e una festa con nevicata organizzata da Monkey Animazione. Nel periodo natalizio, Babbo Natale e l'elfa saranno presenti a tutti gli eventi, visibili sulla pagina Facebook "La Casa Illuminata a Roseto".