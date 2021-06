Nasce il primo salone d'Abruzzo per la cura dei capelli di bimbe e bimbi

L’AQUILA Inaugurato ieri all’Aquila, in viale Francesco Crispi 12 alla Villa comunale, il primo salone dedicato alla cura dei capelli dei bimbi e delle bimbe. “Too Much Kids” nasce dall’esperienza di Too Much Hair, hair salon aperto dagli anni ’80 in zona Villa Comunale e dall’iniziativa di Marco, il proprietario.

È uno spazio pensato e progettato per essere a misura dei più piccoli dove ci si taglia i capelli senza traumi, dove si gioca e si impara, con un’assistente sempre a disposizione... magari mentre mamma e papà si dedicano alla propria chioma da “Too Much Hair”.

All’interno del salone è stato pensato anche un angolo Baby Pit Stop, riservato e discreto con fasciatoio per il cambio pannolino e una poltrona per l’allattamento.

È l’ unico salone in Abruzzo dedicato ai più piccini, realizzato da un giovane team di lavoro tutto a km 0. Too Much Kids è stato progettato per essere unico e a misura di bimbo dall’architetto Nicola Ricci. L’interior è realizzato su misura con materiali organici e caldi come il legno da Brian di “L’Aquila Mobili”; terza generazione di falegnami che dalla passione per la lavorazione del legno ne ha fatto il tratto distintivo di una società capace di proporre soluzioni funzionali e dal design innovativo. La comunicazione visiva e la presenza sui social è affidata a Lucia Civisca dell’agenzia Nina Studio, già al fianco di Too Much Hair per la progettazione e realizzazione di materiali grafici e gestione dei Social Network.