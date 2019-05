I Nas chiudono lo studio medico per la sporcizia, le visite si fanno in Comune

I Nas e la Asl chiudono uno studio medico per le gravissime condizioni igienico sanitarie e per la

fatiscenza dei locali e le visite proseguono nella sala consiliare del Comune. È quanto accaduto oggi in un comune della provincia di Chieti. Nello studio di medicina generale, i Carabinieri del Nas di Pescara hanno accertato le gravi carenze, la presenza di cumuli di rifiuti e di materiale residuo di vario genere, l'assenza dell'impianto di riscaldamento e, più in generale, uno stato di

abbandono dei locali.



All'esito dell'ispezione dei Carabinieri, eseguita in collaborazione con il personale della Asl, lo studio è stato subito chiuso. Il sindaco, per consentire la prosecuzione delle visite, ha messo provvisoriamente a disposizione la sala consiliare, in attesa del ripristino delle idonee condizioni

