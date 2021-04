In Abruzzo controlli del Nas sui pullman di dieci aziende: nessun caso

Controlli nei Carabinieri del Nas di Pescara in dieci aziende pubbliche e private abruzzesi che si occupano di trasporto urbano e interurbano al fine di verificare la corretta applicazione delle misure anti-covid sui mezzi. Le attività di ricerca del virus sulle superfici hanno dato esito negativo: 24 i tamponi analizzati, tra i campioni raccolti su pulsantiere, sedili e volante conducente. In un solo caso, nell’Aquilano, a bordo di un mezzo sono state rilevate carenze lievi in materia di cartellonistica e presenza di sanificatori, che hanno comportato l’adozione di prescrizioni. Le attività di ricerca del virus e i tamponi sulle superfici sono state condotte sui mezzi urbani e interurbani in circolazione e in partenza da Pescara e Chieti, in collaborazione coi ricercatori del Dipartimento di Tecnologia Innovative e Medicina dell’Universita D’Annunzio di Chieti-Pescara, mentre le analisi sono state svolte nel Laboratorio di Genetica molecolare del Cast dell’ateneo. Nel complesso le ispezioni dei Nas hanno riguardato 18 autobus e sono state eseguite nelle quattro province abruzzesi. I controlli rientravano nell’ambito di una più ampia attività disposta in tutta Italia dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, d’intesa con il ministero della Salute.

