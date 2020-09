Coronavirus, positivo autista del bus: saltano alcune corse a Sulmona

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In fabbrica, in caserma, sui bus: il Covid non arretra e continua a far registrare casi positivi. Cinque nelle ultime ore in Valle Peligna, a cui si aggiunge un caso a Magliano dei Marsi, un cinquantacinquenne che lavora alla Lfoundry, ma che manca dal lavoro dal 5 marzo: «Non ci sono state interazioni a rischio con gli altri dipendenti», precisa l’azienda. E ancora un positivo a Carsoli e uno a Tagliacozzo.Preoccupa invece l’ultimo caso accertato a Sulmona, perché si tratta di un autista del servizio di trasporto pubblico locale che ha prestato servizio fino all’altro pomeriggio, poche ore prima cioè di apprendere della sua positività. L’uomo, cinquantacinquenne di Sulmona, è del tutto asintomatico ed ha scoperto di essere positivo grazie al tampone predisposto dal Comune su tutto il personale della Valletta. Nove altri dipendenti sono risultati negativi, altri sono stati sottoposti a tampone ieri. Per quattro di loro, che hanno avuto contatti più stretti con il caso accertato, è stato disposto dal Comune il riposo forzato, in attesa cioè di verificare eventuali positività. Questo ha comportato già da ieri una piccola rivoluzione nel trasporto urbano, con le sole corse per gli studenti e quella stazione-ospedale rimaste attive e tutte le altre soppresse.