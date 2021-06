Teramo, Nicola muore in scooter: aveva appena scambiato la promessa di matrimonio in Comune

di Anja Cantagalli 1 Minuto di Lettura







TERAMO Avrebbe dovuto sposarsi il prossimo 2 settembre Nicola Puliti, 29 anni il calciatore di Teramo morto ieri pomeriggio in un incidente in motorino. Sulla statale 80 davanti al negozio Trony di San Nicolò Nicola era in sella a uno scooter Kymco R300 quando è rimasto coinvolto in un incidente contro una Peugeot 207, con una 40enne teramana alla guida.



Nicola lavorava al Circolo Tennis di Teramo ed abitava a Piano d’Accio, nelle vicinanze del ristorante «I tre galli». La domenica si divertiva nel calcio dilettantistico. Nicola e la fidanzata si erano appena scambiati le promesse di matrimonio in Comune.



