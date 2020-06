Pescara, movida violenta: giovane aggredito e picchiato dal branco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un altro fine settimana di violenza a. Stavolta non nell'area di, dove sono stati rafforzati tutti i controlli, ma lungo la riviera nord. Qui, la notte far venerdì e sabato, un 27enne pescarese è stato aggredito ed è finito in ospedale con ferite, giudicate guaribili in 15 giorni. Sull'episodio, accaduto attorno alle 2 nelle vicinanze dello stabilimento balneare Tahiti, sta indagando la polizia che comunque ha già fermato e identificato i responsabili. Si tratta di un gruppetto, formato da tre-quattro persone, per la maggior parte di origine rom, tutte sui 30 anni.Stando ad una prima ricostruzione, basata sulledi chi ha assistito alla scena, il 27enne stava camminando quando i rom, che erano visibilmente ubriachi, con uno sgambetto lo hanno fatto cadere a terra. Il giovane si è alzato e ha provato a reagire. A questo punto, si è scatenato il. Secondo qualcuno, la vittima sarebbe stato minacciata anche con dei. Di fronte al parapiglia, è stata avvisata la polizia e nel frattempo alcune persone sono intervenute per dividerli. All'arrivo delle pattuglie della squadra volante, gli aggressori si stavano allontanando. Sono stati fermati e identificati. Il 27enne è stato invece trasportato dal 118 in ospedale, da cui ieri mattina è stato dimesso.