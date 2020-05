Pistola rubata 9 anni fa a Teramo, rispunta in una cunetta nei pressi della stazione ferroviaria di Pineto, accanto ad un motociclista caduto e ferito, già noto alle forze dell'ordine. Gli agenti di polizia del commissariato di Atri ieri notte intervenuti sul posto per l’incidente hanno denunciato C.L., un 31enne di Roseto per detenzione illegale di armi, porto d’armi in luogo pubblico, ricettazione e inosservanza di un ordine del prefetto.

Al giovane è stato attribuito il possesso della rivoltella calibro 22 ad otto colpi sequestrata: si tratta di una pistola acquistata nel 2011 in un’armeria di Teramo con una licenza di porto d’armi risultata poi rubata, di cui s’erano perse le tracce. Inoltre, accanto la moto, una Yamaha di proprietà del centauro ferito, i poliziotti hanno rinvenuto un coltello a serramanico con lama di 20 centimetri.

Il 31enne non ha fornito alcuna spiegazione sul possesso dell’arma da fuoco e dell’arma da taglio. Nei successivi accertamenti sono emerse segnalazioni e i precedenti del giovane in materia di armi, per reati contro la persona, contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, più un divieto di detenzione di armi e materie esplodenti emesso dal prefetto di Teramo nel 2010.

