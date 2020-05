© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due boccette dinon consegnate. Sarebbe questo il movente che ha portato una coppia di tossicodipendenti e pregiudicati rosetani a compiere un vero e proprio agguato, alle 11 di domenica mattina nel parcoa Roseto. Dove la vittima, A.T., 37enne, è stato prima colpito alla testa con una mazza da baseball e poi accoltellato quattro volte: due all’addome, una ad un rene percolandolo e l’ultimo alla coscia che gli ha lesionato l’arteria femorale.Col passare delle ore vengono fuori ulteriori dettagli che inchiodano la, P.E.S., di 41 anni e il suo compagno L. D. R., di 59 anni, che sotto interrogatorio hanno negato ai carabinieri dicendo «Non siamo usciti da casa. Di questa storia non sappiamo nulla e non conosciamo la vittima». Pare che A.T., la sera prima, doveva, ma non l’ha fatto, consegnare a P.E.S. le due fiale di metadone. Da qui sarebbe nata un’accesae pare che A.T. avesse malmenato la donna che l'indomani l'ha aspettato con il suo compagno per vendicarsi. Oltre questo ad accusarli ci sono numerosi testimoni oculari e gli abiti sporchi di sangue ritrovati dai carabinieri del nucleo operativo di Giulianova agli ordini del maggiore Vincenzo Marzo, presso la loro abitazione. Al momento la coppia è stata denunciata per lesioni gravissime aggravate.